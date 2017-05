dpa

Unbekannter schlägt 26-Jährigen krankenhausreif

Ein Unbekannter hat auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Heerstraße in Berlin-Charlottenburg einen 26-Jährigen durch einen Faustschlag schwer verletzt und wird nun gesucht. Wie die Bundespolizei in Berlin am Dienstag mitteilte, hat der Geschlagene Frakturen im Gesicht erlitten und mehrere Zähne verloren. Er musste nach der Attacke am Montagmittag im Krankenhaus behandelt werden. Der Schläger, der von einer Frau begleitet wurde, flüchtete nach der Tat unerkannt.

