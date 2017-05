dpa

73-Jähriger liegt tot in Herzberger Gartenteich

Ein 73 Jahre alter Mann ist in Herzberg (Elbe-Elster) tot in seinem Gartenteich entdeckt worden. Nach Polizeiangaben wurde er am Montagvormittag von Rettungskräften aus dem Wasser geborgen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Nach ersten Erkenntnissen ist von einem Unglücksfall auszugehen. Details nannte ein Polizeisprecher am Dienstag nicht.

Letzte Änderung: Dienstag, 30. Mai 2017 14:10 Uhr

