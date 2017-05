Unwetter löscht Großbrand in Lieberoser Heide

Hubschrauber und Löschpanzer - die Brandbekämpfer scheuten keine Mühen, um die Flammen auf dem früheren Truppenübungsplatz Lieberoser Heide einzudämmen. Plötzlich kommt unverhoffte Hilfe von oben.

Jüterbog/Cottbus (dpa/bb) - Ein schweres Unwetter hat am Dienstag den Großbrand in der Lieberoser Heide nördlich von Cottbus gelöscht. Das teilte das Innenministerium in Potsdam mit. Begleitet von Gewittern war massiver Starkregen auf die Flammen geprasselt. Derzeit sei alles unter Kontrolle, bestätigte die Rettungsleitstelle Lausitz.

Der Brand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz habe sich in der Nacht zu Dienstag massiv ausgebreitet, hieß es am Morgen in Cottbus. Am Dienstag wurde auch ein Löschpanzer angefordert, nach dem Regen wurde der Einsatz jedoch laut Leitstelle abgebrochen.