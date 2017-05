dpa

Lederer begrüßt Vertragsverlängerung für Khuon

Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hat die Vertragsverlängerung für den Intendanten des Deutschen Theaters, Ulrich Khuon, begrüßt. «Ich freue mich außerordentlich darüber, dass ein so kluger und erfahrener Theatermann wie Professor Ulrich Khuon uns in Berlin erhalten bleibt», teilte Lederer (Linke) am Dienstag mit. Das sei umso großartiger, als dass er sich als Präsident des Deutschen Bühnenvereins sehr für die Entwicklung der deutschen Bühnenlandschaft engagiere. Das Deutsche Theater sei ein Haus mit bundesweiter und internationaler Strahlkraft.

Zuvor war bekannt geworden, dass Khuon seinen Vertrag um drei weitere Jahre bis 2022 verlängert. Die «Berliner Zeitung» hatte berichtet. «Jetzt fühle ich mich gut, gesund, kräftig und voller Lust, aber das kann sich schnell ändern. Deswegen verlängere ich erst einmal nur um drei Jahre», sagte Khuon (66) dem Blatt. «Bei den Schauspielern merke ich, dass die Lust auf die Begegnung mit der Wirklichkeit über einen Text wieder zunimmt. Die Sehnsucht nach Figuren, nach Verwandlung und Spiel.»

