Letztes Heimspiel: Füchse hoffen noch auf Rang drei

Die Füchse Berlin wollen im letzten Heimspiel der Handball-Bundesliga-Saison ihre Chance auf den Champions-League-Startplatz drei wahren. «Wir wollen mal schauen, ob Kiel noch strauchelt. Wenn ja, müssen wir da sein», sagte Manager Bob Hanning vor der Partie am Mittwoch (19.00 Uhr) gegen den VfL Gummersbach. Rekordmeister Kiel liegt mit zwei Punkten Vorsprung auf die Füchse auf dem begehrten dritten Rang. Bei noch drei ausstehenden Partien müssen die Berliner auf einen Ausrutscher des THW hoffen. Für den EHF-Pokal sind die Hauptstädter bereits qualifiziert.

Gummersbach bangt noch um den Klassenverbleib. «Gerade im Abstiegskampf werden sie sicherlich um jeden Zentimeter kämpfen», meinte Berlins Sportkoordinator Volker Zerbe. Die Füchse hoffen auf den Einsatz ihres Torjägers Petar Nenadic. Der Serbe leidet an einem doppelten Bänderriss am Knöchel, spielte dennoch im Final Four des EHF-Cups und die darauffolgende Ligapartie gegen Magdeburg. Beim 29:27-Sieg am vergangenen Samstag in Stuttgart schonte Trainer Velimir Petkovic den Rückraumspieler.