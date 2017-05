dpa

Inflationsrate in Brandenburg wieder deutlich niedriger

Der Preisauftrieb in Brandenburg hat sich im Mai deutlich abgeschwächt. Die Inflationsrate lag im Jahresvergleich bei 1,4 Prozent nach 1,8 Prozent im Vormonat, wie das Statistikamt am Dienstag in Potsdam mitteilte. Damit wurde wieder das Niveau vom März erreicht. Im direkten Vergleich von April 2017 zu Mai 2017 sank das Preisniveau um 0,1 Prozent. Im vergangenen Monat hatte sich das späte Osterfest preistreibend ausgewirkt. Im Mai wirkte sich die Entwicklung bei den Energiekosten dagegen preisdämpfend aus. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt Preisstabilität mit einer Jahresrate von knapp unter 2,0 Prozent an.

