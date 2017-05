Wolfsburg und Hertha bestätigen Brooks-Wechsel

John Anthony Brooks wechselt vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC zum Konkurrenten VfL Wolfsburg. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger erhielt nach VfL-Angaben am Mittwoch einen Vertrag bis 2022. Die Ablösesumme wird auf 17 Millionen Euro plus Zusatzzahlungen geschätzt. Offizielle Angaben gab es dazu von beiden Vereinen nicht.

Der in Berlin geborene Brooks hatte erst im Vorjahr seinen Kontrakt bei Hertha bis 2019 verlängert und wechselt nun vom Europa-League-Teilnehmer zum Drittletzten der Liga, der sich erst in der Relegation rettete. Der Deutsch-Amerikaner erzielte in 130 Pflichtspielen für Hertha acht Tore und bestritt 30 Länderspiele für die USA. Brooks war 2007 von Hertha 03 Zehlendorf als 14-Jähriger in die Hertha-Nachwuchsabteilung gewechselt.