77-Jähriger nimmt Vorfahrt: Drei Verletzte

Bei einem Unfall in Berlin-Hellersdorf sind drei Menschen verletzt worden. Ein 77-jähriger Autofahrer fuhr am Montagabend die Markgrafenstraße entlang, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als er die Hönower Straße überqueren wollte, habe er einem 27-jährigen Autofahrer die Vorfahrt genommen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der 77-Jährige wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit Verletzungen an Hüfte, Arm und Kopf in eine Klinik. Seine 73-jährige Beifahrerin und der 27-jährige Fahrer des anderen Autos wurden leicht verletzt. Die Unfallstelle war rund eine Stunde gesperrt.

