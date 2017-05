Zwei Autos brennen: Polizei geht von Brandstiftung aus

Im Märkischen Viertel in Berlin-Reinickendorf haben in der Nacht zu Dienstag zwei Autos gebrannt. Auf dem Senftenberger Ring brannte in der Nacht zum Dienstag ein PKW voll aus, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Nur wenig entfernt, auf dem Wilhelmsruher Damm löschte die Feuerwehr bei einem Auto einen Motorbrand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sie geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus. Die Höhe des Schadens war zunächst unbekannt.

Letzte Änderung: Dienstag, 30. Mai 2017 07:00 Uhr

Quelle: dpa

