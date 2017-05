dpa

Heidebrand in Brandenburg breitet sich massiv aus

Cottbus (dpa) - Ein Brand von Heideland in Brandenburg hat sich in der Nacht zu Dienstag massiv ausgebreitet. In der Lieberoser Heide nördlich von Cottbus brannten am Dienstagmorgen rund 200 Hektar, wie die Feuerwehrleitstelle Lausitz mitteilte. In der Nacht seien rund 60 Feuerwehrleute zur Brandwache eingeteilt gewesen. Jetzt werde das Personal hochgefahren «und wieder massiv versucht, den Brand zu löschen», sagte ein Sprecher.

Das Feuer war am Montag auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz ausgebrochen. Die Flammen hatten zunächst vier Hektar Wald und Heide erfasst. Wahrscheinlich wegen des trockenen Wetters, des Winds und dadurch, dass die Feuerwehrleute das alte Militärgelände wegen vermuteter Munition nicht betreten dürfen, hat sich das Feuer in der Nacht ausgebreitet.

Im Raum Lieberose befand sich einst der größte Übungsplatz für Soldaten in Ostdeutschland. Das jetzt vom Feuer betroffene Gebiet gehört der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg. Die Heidelandschaft war im 18. Jahrhundert entstanden, als die Wälder vom Menschen abgeholzt wurden.

