Heidebrand breitet sich aus: Hubschrauber-Einsatz geplant

Jüterbog/Cottbus (dpa/bb) - Der Brand von Heideland in Brandenburg hat sich in der Nacht zu Dienstag massiv ausgebreitet. In der Lieberoser Heide nördlich von Cottbus standen am Dienstagmorgen rund 200 Hektar in Flammen, wie die Feuerwehrleitstelle Lausitz mitteilte. In der Nacht seien rund 60 Feuerwehrleute zur Brandwache eingeteilt gewesen. Jetzt werde das Personal hochgefahren «und wieder massiv versucht, den Brand zu löschen», sagte ein Sprecher. Die Lage sei «schwierig». Ein Erkundungshubschrauber des Innenministeriums soll die Lage aus der Luft sondieren.

Die Feuerwehrleute dürfen wegen der vermuteten alten Munition das ehemalige Militärgelände nicht betreten. Auch der Einsatz eines Löschhubschraubers sei deswegen nicht möglich, weil dieser nicht tief genug über dem Gebiet fliegen könne, erläuterte der Sprecher. Laut dem Deutschen Wetterdienst sind ab dem Nachmittag einzelne Schauer und Gewitter in der Region möglich. Es sei allerdings schwer zu sagen, ob diese dann genau das Gebiet treffen, sagte eine Meteorologin. Sollte es aber Gewitter geben, würden diese sehr stark ausfallen.

Das Feuer war am Montag auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz ausgebrochen. Die Flammen hatten zunächst vier Hektar Wald und Heide erfasst. Im Raum Lieberose befand sich einst der größte Übungsplatz für Soldaten in Ostdeutschland. Das jetzt vom Feuer betroffene Gebiet gehört der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg. Die Heidelandschaft war im 18. Jahrhundert entstanden, nachdem die Wälder vom Menschen abgeholzt worden waren.

Letzte Änderung: Dienstag, 30. Mai 2017 09:20 Uhr

