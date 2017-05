Großbrand in Lieberoser Heide: Löschpanzer angefordert

Für die Feuerwehr ist die Brandbekämpfung in der Lieberoser Heide an manchen Stellen viel zu gefährlich, weil noch immer alte Munition im Boden steckt. Kann ein Löschpanzer helfen?

Jüterbog/Cottbus (dpa/bb) - In der Lieberoser Heide nördlich von Cottbus kämpfen Helfer mit schwerem Gerät gegen die Flammen. Wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte, wurde ein Löschpanzer angefordert. Das Spezialfahrzeug ist in der Lage, auch über munitionsbelastetes Gebiet zu fahren. Nach Angaben der Rettungsleitstelle Lausitz versuchten aktuell rund 60 Feuerwehrleute, die Flammen vor allem von außen einzudämmen.