Mord an Deutsch-Türkin: Entscheidung in Prozess erwartet

Mehr als ein Jahr nach Prozessbeginn wird heute im Verfahren gegen zwei Brüder der in Berlin ermordeten Deutsch-Türkin Hatun Sürücü in Istanbul ein Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft den heute 36 und 38 Jahre alten Brüdern laut Gerichtsunterlagen Beihilfe zur vorsätzlichen Tötung ihrer Schwester im Jahr 2005 vor. Sie sollen den jüngsten Bruder mit dem Mord an ihrer kleinen Schwester beauftragt haben, um die Familienehre wiederherzustellen. Dabei habe auch der Beweggrund des «Brauchs» eine Rolle gespielt, hatte die Staatsanwaltschaft in ihrem Abschlussplädoyer in der Verhandlung im März argumentiert.

Der ältere der beiden Brüder muss sich außerdem wegen illegalen Waffenbesitzes verantworten, weil er die Tatwaffe besorgt haben soll. Den beiden Angeklagten droht nach Angaben von Prozessbeobachtern lebenslange Haft.

Der jüngste Bruder erschoss Hatun Sürücü im Februar 2005 an einer Bushaltestelle in Berlin. Dafür wurde er in Deutschland zu neuneinhalb Jahre Jugendstrafe verurteilt. Nach Verbüßung der Strafe wurde er in die Türkei abgeschoben.

