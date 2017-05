Land fördert Präventionsprojekte mit 300 000 Euro

Eine Broschüre zu «Reichsbürgern», die Sensibilisierung zum Umgang mit Kinderfotos in sozialen Medien, Vorhaben zur Willkommenskultur: Das Land Brandenburg hat im vergangenen Jahr rund 300 000 Euro für 26 Präventionsprojekte zur Verfügung gestellt, wie Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Dienstag in Potsdam sagte. Die Arbeit des dafür zuständigen Landespräventionsrats sei von großer Bedeutung für die Vorbeugung von Kriminalität. Gefördert wurden zehn Projekte zu Extremismus und Willkommenskultur, neun Projekte gegen Straffälligkeit von Kindern und Jugendlichen sowie sieben Projekte zu Opferschutz und -hilfe.

Letzte Änderung: Dienstag, 30. Mai 2017 16:40 Uhr

Quelle: dpa

