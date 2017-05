Umfrage: 57 Prozent der Berliner gegen mehr Tempo-30-Zonen

Mehr als die Hälfte der Berliner will laut einer Umfrage nicht noch mehr Tempo-30-Abschnitte auf Hauptverkehrsstraßen. 57 Prozent sagen, entsprechende Pläne des rot-rot-grünen Senats gingen in die falsche Richtung, ergab der aktuelle Berlin-Trend der «Berliner Morgenpost» und der rbb-Abendschau. 38 Prozent würden noch mehr Tempo-30-Zonen begrüßen. Das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap befragte dafür zwischen 17. und 20. Mai 1000 wahlberechtigte Berliner.

Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) hatte angekündigt, abschnittsweise ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde auf Hauptverkehrsstraßen anordnen zu lassen, um den Schadstoff-Ausstoß der Autos zu verringern. Die reduzierte Höchstgeschwindigkeit soll noch in diesem Jahr abschnittsweise auf mehreren Hauptstraßen vorgeschrieben werden, bekräftigte der Sprecher der Verkehrssenatorin, Matthias Tang, am Montag. Grund für die Geschwindigkeitsbeschränkungen seien die hohen Belastungen mit Stickoxiden in einigen Straßenzügen.