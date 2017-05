dpa

Theater-Intendant Khuon verlängert seinen Vertrag bis 2022

Der Intendant des Deutschen Theaters, Ulrich Khuon, verlängert seinen Vertrag um drei weitere Spielzeiten bis 2022. Die Verhandlungen mit Kultursenator Klaus Lederer (Linke) seien erfreulich gewesen, weil ein gegenseitiges Interesse an der Vertragsverlängerung über 2019 hinaus bestanden habe, sagte Khuon der «Berliner Zeitung» (Dienstag). Der Sprecher von Lederer bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Montag, dass die Vertragsverlängerung am Dienstag im Senat beraten werde.

«Jetzt fühle ich mich gut, gesund, kräftig und voller Lust, aber das kann sich schnell ändern. Deswegen verlängere ich erst einmal nur um drei Jahre», sagte der 66-Jährige.

«Bei den Schauspielern merke ich, dass die Lust auf die Begegnung mit der Wirklichkeit über einen Text wieder zunimmt. Die Sehnsucht nach Figuren, nach Verwandlung und Spiel», sagte der Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Khuon will die politische Dimension des Theaters mehr in den Mittelpunkt stellen. Er wolle ein Stück weit weg von «Befindlichkeitsfragen, hin zu politischen Dimensionen, zu Fragen nach der Zukunft Europas und der Demokratie».

