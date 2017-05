dpa

Polizei sucht Feuerteufel in Wittenberge

Eine Serie von Brandstiftungen beschäftigt die Polizei in Wittenberge (Prignitz). Seit Januar sei im Bereich der Stadt 20-mal Feuer gelegt worden. Allein am Wochenende habe es dreimal gebrannt, teilte die Polizei in Neuruppin am Montag mit.

Unbekannte hätten in der Nacht zu Montag im Keller eines Mehrfamilienhauses Feuer gelegt. Wegen starker Rauchentwicklung mussten 28 Bewohner das Haus räumen. Zwei von ihnen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung kurzzeitig ins Krankenhaus. In dem Haus seien auch Asylbewerber untergebracht. Für die Täter habe das nach bisherigen Erkenntnissen aber keine Rolle gespielt, hieß es.

«Wir gehen im Moment nicht von einer politisch motivierten Tat aus», sagte eine Polizeisprecherin. Die Brandstiftung sei vermutlich Teil der Serie, bei der in den vergangenen Wochen auch leerstehende Häuser oder Müllsäcke angezündet worden seien. Erst in der Nacht zu Samstag hätten Unbekannte die Eingangstüren eines leerstehenden Mehrfamilienhauses und eines Einfamilienhauses angezündet. Ein 68-Jähriger habe einen Schock erlitten und sei vor Ort behandelt worden.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Bereits vor einigen Wochen sei wegen der Brandserie eine Ermittlungsgruppe gegründet worden.

