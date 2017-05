dpa

1. FC Union am 19. Juni zurück aus dem Urlaub

Für die Profis des 1. FC Union Berlin beginnt am 19. Juni die Vorbereitung auf die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Die Profis werden sich zunächst in der Charité einer medizinischen Untersuchung unterziehen. Ab 21. Juni wird die Mannschaft ein viertägiges Trainingslager in Sommerfeld absolvieren. Für den 24. Juni ist der offizielle Trainingsauftakt im Stadion «An der Alten Försterei» angesetzt worden. Ein zweites Trainingscamp bezieht das Team von Trainer Jens Keller vom 3. Juli bis 12. Juli im österreichischen Bad Kleinkirchheim.

Insgesamt sind in der Vorbereitungsphase acht Testspiele geplant. Das erste findet am 25. Juni gegen den Bezirksligisten Friedrichshagener SV 1912 statt. Den Abschluss bildet die Partie am 22. Juli gegen die Queens Park Rangers, den Ex-Club des Union-Stürmers Sebastian Polter. Am 28. Juli startet die 2. Fußball-Bundesliga in die Spielzeit 2017/18. «Wenn man Vierter geworden ist, zählt man zu den Favoriten. Wir werden einen guten Kader haben», erklärte Trainer Keller.

