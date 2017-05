Ehrenamtliche Biberberater einsatzbereit

Bei Konflikten rund um den Biber unterstützen künftig ehrenamtliche Berater die Naturschutzbehörden in Brandenburg. 30 Biberberater hätten nach einer Ausbildung ihre Prüfung abgelegt, teilte das Umweltministerium Brandenburg am Montag in Potsdam mit. Zu deren Aufgaben gehörten das Monitoring der Bestände, die Erstberatung bei Konflikten vor Ort oder die Schadensaufnahme. Die Ehrenamtlichen seien landesweit verteilt und unterstützten die Arbeit der hauptamtlichen Bibermanager am Landesamt für Umwelt. In Brandenburg gibt es laut Ministerium rund 3000 Biber, jeder Dritte von ihnen lebt im Oderbruch.

Letzte Änderung: Montag, 29. Mai 2017 12:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen