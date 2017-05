30 ehrenamtliche Biberberater haben Ausbildung beendet

Die Vermehrung des Bibers in Brandenburg ist für Tierschützer Grund zur Freude. Für Landwirte oder Forstbetreiber ist der Nager aber oft ein Ärgernis - Ehrenamtliche sollen nun bei Konflikten helfen.

Potsdam (dpa/bb) - Ob abgeknabberte Uferbäume, undichte Deiche oder feuchte Keller: Bei Schäden und Konflikten rund um den Biber unterstützen künftig ehrenamtliche Berater die Naturschutzbehörden. 30 Biberberater hätten nach einer Ausbildung ihre Prüfung abgelegt, teilte das Umweltministerium Brandenburg am Montag in Potsdam mit. Sie sollen gemeinsam mit den Betroffenen von Biber-Schäden nach Lösungen suchen, bei Konflikten vor Ort beraten, Schäden aufnehmen und Informationen über die Biberbestände in Brandenburg sammeln. Die Ehrenamtlichen seien im ganzen Land verteilt und unterstützten die Arbeit der hauptamtlichen Bibermanager am Landesamt für Umwelt.