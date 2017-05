dpa

Büdenbender wird Schirmherrin von Jugendstiftung

Elke Büdenbender (55), Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, ist neue Schirmherrin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Diese setzt sich für den Bildungserfolg junger Menschen ein. «Wir wissen alle, welch großen Herausforderungen man sich als Jugendlicher stellen muss, wenn man ins Arbeitsleben eintritt», sagte Büdenbender laut einer Mitteilung vom Montag. Sie will sich demnach vor allem Jugendlichen in der Zeit des Übergangs von der Schule in das Berufsleben widmen.

Büdenbender übernimmt die Schirmherrschaft von der früheren First Lady Daniela Schadt. Die Juristin war bisher Verwaltungsrichterin. Während der Amtszeit Steinmeiers lässt sie diese Tätigkeit ruhen. Sie hat auch die Schirmherrschaft für das Kinderhilfswerk Unicef.

