Anti-Terror-Plan: Lagezentrum und besseres Training

Die Regierungsfraktionen von SPD, Linken und Grünen wollen Berlin besser auf die Abwehr von Terror vorbereiten. In einem Antrag an das Abgeordnetenhaus fordern sie verstärkte Prävention gegen Radikalisierung und ein gemeinsames Anti-Terror-Trainingszentrum von Berlin, Brandenburg und dem Bund. Die Sicherheitsbehörden sollen im Krisenfall außerdem zusammen mit Betreibern «kritischer Infrastruktur» ein Lagezentrum einrichten. Opfer sollen besser betreut und für Angehörige und Hinterbliebene soll eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet werden. Über den Antrag hatten am Montag mehrere Berliner Medien berichtet.

Letzte Änderung: Montag, 29. Mai 2017 11:20 Uhr

Quelle: dpa

