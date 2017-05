dpa

Oberhavel: Sperrbezirk wegen Amerikanischer Faulbrut

Oranienburg (dpa/bb) - Wegen des Ausbruchs der Amerikanischen Faulbrut in einem Bienenbestand hat der Landkreis Oberhavel einen Sperrbezirk rund um die Ortschaft Schulzendorf eingerichtet. Alle Bienenhalter in einem Umkreis von drei Kilometer sind aufgefordert, ihre Bestände zu melden und kostenlos von einem Amtstierarzt untersuchen zu lassen, teilte der Landkreis am Montag mit. Die Bienenseuche ist für die Larven der Bienen gefährlich und kann ganze Bienenvölker vernichten. Für Menschen besteht keine Gefahr beim Verzehr von Honig.

