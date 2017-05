Warnstreik stoppt Waschmaschinen-Produktion

In Nauen laufen jährlich Hunderttausende Waschmaschinen vom Band - doch ein Tarifvertrag fehlt. Während die IG Metall zum Warnstreik aufruft, verweist das Unternehmen auf den harten Wettbewerb.

Nauen (dpa/bb) - Rund 150 Mitarbeiter der Waschmaschinenfabrik in Nauen haben sich am Montag an einem Warnstreik für bessere Arbeitszeiten beteiligt. Nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall standen die Bänder während der dreistündigen Aktion still. In dem Werk der BSH Hausgeräte werden jährlich mehrere Hunderttausend Waschmaschinen der Marken Bosch und Siemens hergestellt.