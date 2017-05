Arbeitszeiten: Waschmaschinenfabrik-Mitarbeiter streiken

In Nauen laufen jährlich Hunderttausende Waschmaschinen vom Band - doch ein Tarifvertrag fehlt. Die IG Metall rief zum Warnstreik auf.

Nauen (dpa/bb) - Im BSH-Hausgerätewerk Nauen haben sich am Montag rund 150 Mitarbeiter an einem Warnstreik für bessere Arbeitszeiten beteiligt. Nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall standen die Bänder während der dreistündigen Aktion still. Dort werden jährlich mehrere Hunderttausende Waschmaschinen der Marken Bosch und Siemens hergestellt.

Derzeit liege die Wochenarbeitszeit bei 40 Stunden, in Werken im Westen mit Tarifbindung dagegen bei 35 Stunden pro Woche, sagte die 1. Bevollmächtigte der IG Metall in Oranienburg und Potsdam, Stefanie Jahn. Wegen flexibler Arbeitszeiten werde in Nauen zudem teils 50,5 Stunden pro Woche gearbeitet. Insgesamt arbeiten dort laut Gewerkschaft rund 480 Menschen in drei Schichten.