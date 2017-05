Vier tödliche Motorrad-Unfälle am Wochenende in Brandenburg

Vier Motorradfahrer sind am Wochenende auf Brandenburgs Straßen tödlich verunglückt. Bei Verkehrsunfällen landesweit gab es zudem insgesamt 121 Verletzte. Das teilte die Polizei in Potsdam am Montag mit. Insgesamt zählte die Leitstelle am Wochenende 538 Verkehrsunfälle.

Am Freitag kam ein Motorradfahrer auf der B5 zwischen Arensdorf und Georgenthal (Oder-Spree) ums Leben. Der 49-Jährige stieß mit einem Auto zusammen, das auf die Gegenfahrbahn geraten war.

Ein 58-jähriger Biker geriet am Samstag in einer Kurve auf der B156 zwischen Spremberg (Spree-Neiße) und Schwarze Pumpe von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Leitposten.

Am Sonntag kam ein 35-jähriger Motorradfahrer auf der L291 bei Niederfinow (Barnim) ums Leben. Er soll mit hoher Geschwindigkeit überholt haben und stieß dann beim Einscheren gegen eine Leitplanke.

Ebenfalls am Sonntag starb ein 58-jähriger Motorradfahrer, als ein Auto ihm in Wandlitz (Barnim) die Vorfahrt nahm und die beiden Fahrzeuge kollidierten.

