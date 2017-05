dpa

Spreewaldgurken-Ernte verzögert sich

Wegen Frostnächten im Frühjahr wird sich die Erntezeit für Spreewaldgurken nach hinten verschieben. Voraussichtlich in der zweiten Junihälfte wird die Saison starten, wie der Spreewaldverein, in dem die Anbauer organisiert sind, auf dpa-Anfrage in Lübben (Dahme-Spreewald) mitteilte. Normalerweise geht es Mitte Juni los, zum Teil gab es auch schon Jahre, in denen bereits Anfang Juni geerntet wurde. Ob sich der spätere Erntestart auf den Ertrag der Gurken auswirken wird, sei nicht absehbar, hieß es. 2016 holten die Anbaubetriebe etwa 29 000 Tonnen Einlege- und Schälgurken von den Spreewälder Feldern.

Letzte Änderung: Montag, 29. Mai 2017 05:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen