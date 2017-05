dpa

Katy Perry trifft Fans in Berlin

US-Popsängerin Katy Perry (32) stellt heute in Berlin ihr neues Album vor. Geplant ist kein Konzert im üblichen Sinne, sondern ein «Album-Listening» mit Fans. Perry gehört zu den größten Stars weltweit: Einer ihrer Hits ist «I kissed a Girl», auf Twitter hat sie 99 Millionen Follower. Ihr neues Video «Bon Appétit» wurde nach Angaben ihrer Plattenfirma 14,2 Millionen Mal innerhalb von 24 Stunden angesehen. Das neue Album «Witness» erscheint am 9. Juni. Tickets für die Albumvorstellung in Berlin gab es laut der Ankündigung über Gewinnspiele.

