Katy Perry führt neue Musik und neuen Look vor

Katy Perry ist wieder da. Bald erscheint ihr neues Album. In Berlin gab es jetzt einen Vorgeschmack.

Berlin (dpa) - US-Popstar Katy Perry (32) hat sich in Berlin bei ihren Fans zurück gemeldet - mit neuer Kurzhaarfrisur und neuer Musik. Auf die Frage, wann sie wieder in Deutschland auf Tour gehe, sagte sie am Montagabend: «Ich komme sehr bald.» Näheres verriet sie nicht. Perry bringt am 9. Juni das Album «Witness» heraus.