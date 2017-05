Techno im Wald: 61 Ruhestörer ermittelt

Wo üblicherweise Fuchs und Hase leben, wollten Techno-Fans am Wochende bei Storkow (Oder-Spree) Party machen. Anwohner beschwerten sich bereits am Samstag über sehr laute Musik im Bereich der Bundesautobahn A12 bei Spreenhagen, teilte die Polizeidirektion Ost mit. Die Verursacher konnten aber nicht entdeckt werden. In der Nacht zu Sonntag war die Polizei dann erfolgreicher. Auch mit Hubschrauber wurden die Technofans aufgespürt - mitten im Wald. Sie wurden aufgefordert, die Veranstaltung zu beenden. Von 61 Feiernden wurden die Personalien aufgenommen, da sich niemand als Veranstalter zu erkennen gab. Die Oberförsterei prüft nun, ob der Wald in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Letzte Änderung: Sonntag, 28. Mai 2017 15:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen