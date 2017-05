Polizisten erneut in Rigaer Straße angegriffen

Ein Graben, rund 20 Zentimeter tief, aus Pflastersteinen gebaut, zieht sich quer über die Straße. Als Polizisten aussteigen, um ihn zu begutachten, fliegen Fäuste, Müll, Bengalos und Steine.

Berlin (dpa/bb) - Rund um die Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain sind in zwei Nächten hintereinander Polizisten massiv attackiert worden. Die meisten Angreifer waren vermummt, sie warfen mit Steinen und Bengalos, wie die Polizei mitteilte. Drei Beamte wurden leicht verletzt. Drei mutmaßliche Täter wurden in der zweiten Nacht festgenommen. Sie seien aber inzwischen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freiem Fuß. Politiker verschiedener Parteien forderten ein härteres Einschreiten des Staates.