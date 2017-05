Erneut Polizisten in Rigaer Straße angegriffen

In der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain sind wieder Polizisten angegriffen worden. Ein Beamter wurde bei einem Einsatz in der Nacht zu Sonntag durch Schläge und Tritte leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Drei Angreifer wurden festgenommen. Laut Polizei beleidigten etwa 20 zum Teil Vermummte die Einsatzkräfte, blendeten sie mit Licht und warfen Steine sowie Bengalos, auch auf Einsatzfahrzeuge. Weitere Unbekannte setzten die Steinwürfe fort, als die Polizei versuchte, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Erst in der Nacht zu Samstag waren Polizisten in der Rigaer Straße mit Steinen attackiert worden.

Quelle: dpa

