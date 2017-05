Schwacher Saisonabschied von Wedding mit Platz 12

Der SC Wedding beendet die Saison in der Wasserball-Bundesliga auf dem 12. Rang. Nach der 4:12 Niederlage am Samstag in den Platzierungsspielen gegen Gastgeber Duisburg 98 verloren die Nordberliner auch die zweite Partie am Sonntag gegen Krefeld 72 deutlich mit 9:17. Damit gelang keine Verbesserung gegenüber den Vorjahren, als Wedding zweimal die Plätze 13 (2014, 2015) und einmal Platz 12 (2016) belegt hatte.

Letzte Änderung: Sonntag, 28. Mai 2017 13:00 Uhr

Quelle: dpa

