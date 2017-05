SPD-Vize Stegner kritisiert Ratschläge von Steinbrück

Die SPD-Spitze hat verärgert auf die Kritik des früheren Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück am Wahlkampf von Martin Schulz reagiert. Der stellvertretende Bundesvorsitzende Ralf Stegner sagte am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur: «Martin Schulz verdient unser aller tatkräftige Unterstützung und Solidarität, nicht aber «Rat-Schläge» von Kapitänen, die vom Ufer zuschauen.»

Bei Twitter wurde Stegner, der auch SPD-Landeschef in Schleswig-Holstein ist, noch deutlicher. «Andere, selbst an ihrer Hybris gescheitert, geben via Kommentaren der Partei, der sie (noch) angehören, unerbetenen schlechten Rat. Kurios.» Auch der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), griff Steinbrück über den Kurznachrichtendienst an: «Das ist mies. Charakterlich. Inhaltlich. Strategisch. Taktisch.»