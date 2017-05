dpa

DFB nach Helene-Fischer-Auftritt: «Abläufe analysieren»

Der Deutsche Fußball-Bund will Auftritte wie jenen von Helene Fischer in der Halbzeitpause des DFB-Pokal-Endspiels überdenken. «Wir analysieren nach jedem Pokalfinale die Abläufe, das werden auch in diesem Jahr tun. Danach entscheiden wir, was wir beibehalten oder verändern», teilte der DFB am Sonntag mit. Die Schlagersängerin war vor der zweiten Hälfte beim 2:1-Sieg von Borussia Dortmund am Samstag gegen Eintracht Frankfurt im Berliner Olympiastadion aufgetreten und wurde von beiden Fangruppen lautstark ausgepfiffen.

Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic hatte die umstrittene Showeinlage scharf kritisiert. «Das hat beim Pokalfinale nichts zu suchen», sagte er nach dem Duell der Bundesligisten. Warum? «Weil wir Fußball spielen und die wahren Fans des Fußballs haben in der Halbzeitpause keine Lust darauf.»

Letzte Änderung: Sonntag, 28. Mai 2017 12:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen