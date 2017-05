dpa

320 000 Besucher bei «Impressionismus»-Schau im Barberini

Das im Januar eröffnete Potsdamer Museum Barberini hat rund 320 000 Besucher in seine erste Ausstellung gelockt. «Wir hatten mit vielen Besuchern gerechnet, aber einen solchen Ansturm hatten wir nicht erwartet», sagte Direktorin Ortrud Westheider am Sonntag zum Abschluss. Am letzten Tag der Schau «Impressionismus. Die Kunst der Landschaft» bildeten sich noch einmal Schlangen vor dem Haus. Die Neugründung des Museums ist dem Softwaremilliardär und SAP-Mitbegründer Hasso Plattner zu verdanken. Es entstand im wiederaufgebauten Palast Barberini in der alten Mitte Potsdams.

Letzte Änderung: Sonntag, 28. Mai 2017 12:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen