Auto rast in U-Bahn-Station: Ermittlungen dauern an

Erst auf dem U-Bahn-Steig war die Irrfahrt des Kleinwagens zu Ende. Die Bilanz: Sechs Verletzte - und noch offene Fragen.

Berlin (dpa/bb) - Ein Kleinwagen kam von der Straße ab und geriet in eine U-Bahn-Station: Nach dem Unfall mit vier Schwerverletzten am Freitagabend in Berlin dauern die Ermittlungen weiter an. Unklar ist noch, warum der 19 Jahre alte Autofahrer mit seinem Wagen eine Radfahrerin touchierte. Danach hatte er auf der Kreuzung Brunnenstraße/Bernauer Straße die Kontrolle über das Auto verloren. Es müssten noch Zeugen sowie Unfallbeteiligte befragt werden, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Fest steht: In Lebensgefahr war niemand.