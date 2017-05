Mit Messer bewaffnete Maskierte überfallen Tankstelle

Zwei Maskierte haben in Berlin-Zehlendorf einen Tankstellenmitarbeiter mit einem Messer bedroht - und Geld und Zigaretten gestohlen. In der Nacht zu Sonntag stürmten die beiden Männer in die Tankstelle an der Berliner Straße und drängten den Mitarbeiter in den Küchenbereich. Dort habe einer der Diebe den 29-Jährigen bedroht, während sein Komplize Geld aus der Kasse und Zigaretten aus der Auslage stahl, hieß es. Als zwei Kunden hereinkamen, lief das Duo unerkannt mit der Beute in Richtung Vopeliuspfad davon. Verletzt wurde niemand.

Letzte Änderung: Sonntag, 28. Mai 2017 11:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen