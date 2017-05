Unbekannte wollen Fahrkartenautomaten sprengen

Auf dem S-Bahnhof Altglienicke in Berlin haben Unbekannte versucht, einen Fahrscheinautomaten aufzusprengen. Dafür verwendeten sie Pyrotechnik, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fahrer eines Zuges habe in der Nacht zu Sonntag Schäden an dem Automaten bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Täter waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort. Beute machten sie nicht. Der S-Bahnverkehr war nicht beeinträchtigt.

Letzte Änderung: Sonntag, 28. Mai 2017 11:50 Uhr

Quelle: dpa

