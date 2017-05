dpa

Füchse-Coach zufrieden: «Haben gekämpft wie Löwen»

Der enge Spielplan zuletzt macht sich bei den Füchsen bemerkbar: Es hakt spielerisch. Dafür überzeugen die Füchse kämpferisch. Durch den Sieg in Stuttgart dürfen die Berliner weiter auf Platz drei in der Handball-Bundesliga hoffen.

Stuttgart/Berlin (dpa) - Die Füchse Berlin haben dem anstrengenden Programm der zurückliegenden Tage Tribut zollen müssen. «Alle haben gemerkt, dass wir mit den Kräften am Ende sind. Wir haben aber voll durchgezogen», sagte Nationalspieler Paul Drux nach dem mühevollen 29:27-Sieg in der Handball-Bundesliga beim abstiegsgefährdeten TVB 1889 Stuttgart.

In Stuttgart mussten die Füchse das fünfte Match innerhalb von 13 Tagen bestreiten. Der Terminplan nimmt jedoch keine Rücksicht auf die Berliner. Bereits am Mittwoch kommt der VfL Gummersbach in die Max-Schmeling-Halle.

Die Spielqualität litt vor allem im Angriff unter dem Kräfteverschleiß. Das Fehlen des Torjägers Petar Nendadic machte sich im Rückraum bemerkbar. Trainer Velimir Petkovic schonte den Serben wegen eines doppelten Bänderrisses, mit dem er noch im Final Four des EHF-Pokals und gegen Magdeburg gespielt hatte. «Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen», sagte Petkovic, «wir haben zwar nicht gut gespielt, aber gekämpft wie die Löwen.»

Die Füchse wahrten mit dem Sieg ihre kleine Chance, den THW Kiel in den verbleibenden drei Partien noch von Platz drei zu verdrängen. Dieser wird wohl wieder für die Teilnahme an der Champions League reichen. Die Füchse liegen mit 47:15 weiter einen Zähler vor dem SC Magdeburg, der mit seinen Sieg am Freitag zeitweise die Berliner verdrängt hatte.

In einer zerfahrenen Partie hatten die Füchse zu Beginn Probleme gegen die bissig kämpfenden Gastgeber. Stuttgart führte 8:5. Mit einer 6:0-Serie gingen die Füchse dann überraschend mit 11:8 in Führung (20.). «Wir wissen, was wir können. Auch ein Drei-Tore-Rückstand bringt uns nicht aus der Ruhe», bemerkte Rückraumspieler Drux.

Dennoch blieb die Begegnung bis zum Schluss spannend. Doch in der entscheidenden Phase schlugen die Gäste dann zu. «Wir haben uns am Ende durch eine starke Abwehr und einfache Tore belohnt», sagt Sportkoordinator Volker Zerbe.

