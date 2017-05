dpa

Gläubige feiern Sonnenaufgangsandacht auf Kirchentag

Mit einer Sonnenaufgangsandacht haben Hunderte Gläubige am Sonntag den Abschlusstag des Evangelischen Kirchentages in Wittenberg eingeläutet. Viele Besucher hatten bereits die Nacht mit Isomatten und Schlafsäcken auf der Festwiese an der Elbe verbracht. Sanfte Klänge aus Vibrafon, Klavier und Posaune weckten die Gläubigen gegen 4.30 Uhr. Während die Sonne langsam über der Wiese aufstieg, krochen immer mehr der über Nacht Gebliebenen aus ihren Schlafsäcken. Sie versammelten sich vor dem großen Kreuz in der Mitte der Wiese, das die Veranstalter statt der Hauptbühne für die Morgenandacht ausgewählt hatten. Zum großen Festgottesdienst am Mittag erwarten die Verantwortlichen dann rund 100 000 Besucher.

