Frauen, Kinder und Männer attackieren 35-Jährigen homophob

Eine Gruppe von Frauen, Kindern und Männern hat in Berlin-Neukölln einen Mann homophob beleidigt und angegriffen. Der 35-Jährige lief am Freitagnachmittag auf dem Hermannplatz an der Gruppe vorbei. Die Frauen und Kinder hätten ihn wegen seiner sexuellen Orientierung und wegen eines an einer Halskette getragenen Kreuzes beschimpft, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Männer sollen ihn dann geschlagen, getreten und ihm einen Finger umgeknickt haben. Eine Passantin griff ein und brachte das Opfer in ein nahe gelegenes Lokal. Als die Polizei eintraf, waren sowohl die Helferin als auch die Angreifer weg. Der 35-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Staatsschutz ermittelt.

Letzte Änderung: Samstag, 27. Mai 2017 15:50 Uhr

Quelle: dpa

