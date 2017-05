58-Jähriger verletzt Ex-Freundin und jungen Nebenbuhler

Bei einer Aussprache in einem Lokal hat ein 58-Jähriger seine Ex-Freundin und ihren neuen Freund schwer verletzt. Bei dem verabredeten Treffen in einem Restaurant in Waidmannslust stach er nach Angaben der Polizei vom Samstag auf seine 42 Jahre alte Ex ein. Als deren neuer Freund dazwischenging, attackierte er auch diesen. Der 26-Jährige erlitt Stich- und Schnittverletzungen im Gesicht und an den Armen. Das verletzte Paar wurde nach dem Vorfall in der Nacht zum Samstag in ein Krankenhaus gebracht. Der 58-Jährige verließ das Restaurant. Er erschien aber einige Zeit später mit Schnittverletzungen, die er sich vermutlich während des Streits zugezogen hat, in einer Klinik. Polizisten nahmen ihn dort fest.

Quelle: dpa

