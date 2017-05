Sammer und Rangnick: Dortmund in der Favoritenrolle

Matthias Sammer sieht Borussia Dortmund «ziemlich deutlich» in der Favoritenrolle für das DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt. «Aber wenn das Spiel zehnmal gespielt wird, gewinnt vielleicht neunmal Dortmund und einmal Frankfurt», sagte der frühere Trainer und Spieler des BVB vor dem Duell der Fußball-Bundesligisten am Samstag (20.00 Uhr) im Berliner Olympiastadion. «Rational glaube ich, dass es Dortmund schafft. Ich weiß aber nicht, ob morgen der zehnte Tag ist.»

Aus Sicht von Sammer können die Spieler des BVB und Trainer Thomas Tuchel die öffentliche Debatte um die Zukunft des Coaches ausblenden. «Es wäre etwas anderes, wenn die Diskussion in dieser Woche entstanden wäre», sagte der ehemalige Sportvorstand des FC Bayern. «Bei Jupp Heynckes war im Winter 2013 klar, dass er nicht weitermacht - und er hat das Triple gewonnen. Man kann also auch so das Spiel gewinnen.» Obwohl die Dortmunder Vereinsführung noch immer von einem ergebnisoffenen Gespräch über die Zukunft mit Tuchel in den Tagen nach dem Finale spricht, stehen die Zeichen auf Trennung.