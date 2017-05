dpa

Erstes Testspiel der Eisbären gegen Füchse Weißwasser

Das erste Testspiel vor Beginn der neuen Saison der Deutschen Eishokey-Liga (DEL) bestreitet DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin gegen die Füchse Weißwasser. Das Spiel beim Zweitliga-Kooperationspartner findet am 11. August statt. An diesem Tag werden die Füchse auch ihr neues Team vorstellen. Die DEL startet am 8. September in ihre 24. Spielzeit.

