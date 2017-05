dpa

Schmierereien und NPD-Sticker an Wahlbüro der Linken

Das Wahlbüro des Berliner Abgeordneten Sebastian Schlüsselburg (Die Linke) ist Ziel einer mutmaßlich rechten Attacke geworden. Die Scheiben seien am Freitagmorgen bespuckt, beschmiert und mit Aufklebern der Jugendorganisation der NPD beklebt gewesen, schrieb das Büro des Politikers in einer Pressemitteilung. Er habe Anzeige erstattet und den polizeilichen Staatsschutz informiert. Die Polizei Berlin bestätigte den Eingang der Anzeige. «Wenn die Nazis glauben, sie könnten damit mich oder Die Linke einschüchtern, haben sie sich gründlich getäuscht», schrieb Schlüsselburg in der Mitteilung.

Letzte Änderung: Freitag, 26. Mai 2017 17:10 Uhr

Quelle: dpa

