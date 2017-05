dpa

Ministerpräsidenten: Ideen der Reformation bis heute aktuell

Die Ideen der Reformation sind aus Sicht der Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg noch immer aktuell. «Im Reformationsjahr erinnern wir uns an Luthers Freiheitsideen. Sie haben viel mit Verantwortung für das eigene Denken und Handeln zu tun», erklärte Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) nach einem gemeinsamen Treffen am Freitag in Eisleben. Die Stadt im Süden Sachsen-Anhalts ist Geburts- und Sterbeort Martin Luthers.

Glaube verbinde die Menschen, doch er müsse in jeder Generation neu entdeckt werden, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Auch dafür seien die Feierlichkeiten zu 500 Jahren Reformation wichtig. Sachsens Regierungschef Stanislaw Tillich (CDU) betonte: «Die christlichen Wurzeln unserer Gesellschaft gestalten auch über Kirche und Religion hinaus die Leitlinien für unser Leben und Handeln.»

