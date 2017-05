Mann greift Frau am Ostkreuz an: Zeuge geht dazwischen

Ein 27-Jähriger hat eine Frau am S-Bahnhof Ostkreuz attackiert und verletzt. Ohne ersichtlichen Grund warf er am Donnerstagnachmittag eine Bierflasche in Richtung der 53-Jährigen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Angreifer verfehlte die Frau, ging dann aber auf sie zu und stieß sie zu Boden. Ein 47 Jahre alter Mann stellte sich zwischen Opfer und Täter und soll so weitere Attacken verhindert haben. Der Täter flüchtete zunächst, konnte aber kurz darauf gestellt werden. Er soll nicht alkoholisiert gewesen sein. Die Frau erlitt Verletzungen am Rücken und Gesäß, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Letzte Änderung: Freitag, 26. Mai 2017 14:50 Uhr

Quelle: dpa

