Landwirte wollen mehr Unterstützung

Landwirte sehen die Zukunft ihres Berufs mit Sorge. Die Krise der Milchpreise ist noch nicht ausgestanden. Es gibt Probleme mit Wolf, Kormoran und Co. Dazu kommen neue Anforderungen im Tier- und Pflanzenschutz.

Paaren/Glien (dpa/bb) - Die Brandenburger Landwirte vermissen zunehmend eine Wertschätzung ihres Berufs. Landwirte würden mit vielen neuen Herausforderungen konfrontiert, sagte der Präsident des Landesbauernbandes, Henrik Wendorff, am Freitag in Paaren/Glien (Havelland) auf der Landesbauernversammlung. Oft würden diese mit der Lösung der Probleme dann allein gelassen. Wendorff mahnte von der Politik mehr Unterstützung an.