Füchse wollen in Stuttgart vierten Platz sichern

Im viertletzten Saisonspiel am Samstag beim TVB Stuttgart geht es für die Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga zumindest um die Sicherung des vierten Tabellenplatzes. Der Gastgeber, im Hinspiel den Berlinern 25:28 unterlegen, steckt im Abstiegskampf. Die Füchse, die sich zuletzt 25:25 vom SC Magdeburg trennten, flogen am Freitag nach Stuttgart.

Die Hauptstädter sind Favorit, zumal TVB-Spielmacher Michael Kraus wegen eines Trümmerbruchs in der rechten Hand nicht spielen kann. Füchse-Trainer Velimir Petkovic, der sich von seinem Wutanfall nach der Magdeburg-Partie halbwegs erholt hat, rechnet weiter mit der Chance, noch auf den dritten Platz vorzurücken. «Das klare Ziel ist zu gewinnen», sagte der Coach, der auf den verletzten Torjäger Petar Nenadic verzichten muss.

Am kommenden Mittwoch bestreiten die Füchse, Vierter mit 44:14 Punkten hinter Kiel (47:13), ihr letztes Heimspiel gegen den VfL Gummersbach.

Letzte Änderung: Freitag, 26. Mai 2017 14:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen